Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это ли не чудо! Здоровья и сил Роману». Рудковская — о выходе Костомарова на лёд

«Это ли не чудо! Здоровья и сил Роману». Рудковская — о выходе Костомарова на лёд
Аудио-версия:
Комментарии

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская поделилась эмоциями после выхода на лёд олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходит в Сочи.

«Видео дня, видео месяца или даже видео Года!

Роман Костомаров в Сочи в рамках шоу Ильи Авербуха «Письма любви» впервые за полгода вышел на лёд и обратился к зрителям.

Это ли не чудо! Здоровья и сил Роману. Ждём его на льду уже скоро в коньках. Более чем уверена, что он сможет!» – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Роман Костомаров продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.

Материалы по теме
Роман Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android