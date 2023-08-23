«Это ли не чудо! Здоровья и сил Роману». Рудковская — о выходе Костомарова на лёд

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская поделилась эмоциями после выхода на лёд олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходит в Сочи.

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Роман Костомаров в Сочи в рамках шоу Ильи Авербуха «Письма любви» впервые за полгода вышел на лёд и обратился к зрителям.

Это ли не чудо! Здоровья и сил Роману. Ждём его на льду уже скоро в коньках. Более чем уверена, что он сможет!» – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Роман Костомаров продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.