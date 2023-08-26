Ангелопол: надеюсь, не сменю спортивное гражданство. Но не знаю, что будет завтра

Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, высказался о возможной смене спортивного гражданства. Спортсмен подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы до конца карьеры выступать под российским флагом, а также отметил высокий уровень конкуренции в национальных соревнованиях.
«Я не сменю спортивное гражданство, я надеюсь. По крайней мере, пока что нет такой необходимости. И даже если она будет, я буду это очень хорошо взвешивать и обдумывать. Я сразу говорю: не знаю, что будет завтра — может, это будет просто необходимо или не будет другого выхода. Но, по крайней мере, я очень хочу до конца докататься за Россию, потому что я здесь вырос, это моя страна, её флаг я уже защищал, её жители меня любят. И поэтому для меня очень важно выступать за этот флаг. То есть я сделаю всё возможное, чтобы не менять гражданство спортивное.
Во-первых, люди, с которыми можно соревноваться, здесь есть. Во-вторых, никогда не станет скучно соревноваться в России, мы же не в Индонезии. У нас лучшие пары мира и лучшие одиночники. Здесь самая большая конкуренция, поэтому здесь всегда будет с кем соревноваться и это будет интересно», — сказал Ангелопол в интервью на YouTube-канале «Поговори».
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