Министерство спорта раскрыло, сколько россиян сменило гражданство с 2022 года

Министерство спорта России раскрыло, какое количество спортсменов национальных команд сменили спортивное гражданство после бана со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине.

«По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных России, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек — представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек — зимних олимпийских видов спорта и 12 — неолимпийских видов спорта», — приводит выдержку из заявления пресс-службы Минспорта ТАСС.

Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Большинство последовали призыву МОК. Позднее, в конце марта 2023 года, МОК изменил свою позицию, призвав вернуть россиян и белорусов, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами.