Ангелопол — о разрыве отношений с Кагановской: инициатива была не моя

Фигурист Валерий Ангелопол объяснил, почему разрыв личных отношений с партнёршей по танцевальному дуэту Василисой Кагановской, не сказался на выступлениях пары.

«Мы поняли, что не подходим друг другу. Инициатива была не моя.

Как легче тренироваться — как пара или просто друзья? У каждого по-разному, но для меня нет принципиальной разницы. Есть лед, есть отношения. Думаю, нам обоим было сложно, я не спрашивал у Василисы. Но мне было очень сложно, в первое время точно. Но потом как-то подутихло.

Мешают ли отношения спорту? Если грамотно ко всему подходить, не будет это мешать, потому что сколько примеров можно назвать, что это мешает спорту, столько же и что это не мешает. Смотря как к этому относиться. Когда катаешься с человеком, ты ему открываешься, как бы ты этого не хотел. Всё равно какие-то истории ты ему рассказываешь, смотришь, как он это воспринимает. И человек начинает давать тебе какую-то отдачу», — сказал Ангелопол в интервью YouTube-каналу «Поговори».