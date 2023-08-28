Туктамышева: согласилась бы участвовать в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, согласилась ли бы она принять участие в шоу «Ледниковый период».

«Скорее всего, согласилась бы. Легче, наверное, не рисковать и стоять с микрофоном на льду, а не с партнёром. Но в целом мне без разницы. Просто когда катаешься с новым человеком, это рискованнее и страшнее, но и в роли ведущей было бы тоже интересно», — сказала Туктамышева в интервью Sport24.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль.