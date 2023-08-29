Отец Алины Горбачёвой прокомментировал пропажу дочери

Отец российской фигуристки Алины Горбачёвой Дмитрий Горбачёв прокомментировал пропажу дочери. Спортсменка не вернулась домой с тренировки в понедельник, 28 августа, сегодня были проведены поисковые работы, а также стало известно, что около 13 часов 29 августа Горбачёва заходила в кафе на Волоколамском шоссе в Москве.
«Естественно, я в курсе пропажи. Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь её искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать.
Запрещала ли тренер общаться с дочерью? Я прекрасно с ней общался, постоянно с ней общался. Очень хорошие отношения у нас были. Спасибо всем», — приводит слова отца Алины Горбачёвой «Комсомольская правда».
Уже прекращены поисково-спасательные работы в районе Покровской набережной, а также завершена работа водолазов.
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