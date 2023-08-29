Председатель СК России потребовал доклад по делу об исчезновении Горбачёвой в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении несовершеннолетней спортсменки Алины Горбачёвой в Москве.
«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 16-летней спортсменки в столице.
По данным следствия, вечером 28 августа 2023 года девушка, завершив тренировку, покинула один из спортивных комплексов в городе Москве и до настоящего времени домой не вернулась.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С.М. доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в середине дня 29 августа Горбачёва попала на камеры одного из кафе на Волоколамском шоссе.
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