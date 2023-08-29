Председатель СК России потребовал доклад по делу об исчезновении Горбачёвой в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении несовершеннолетней спортсменки Алины Горбачёвой в Москве.

«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 16-летней спортсменки в столице.

По данным следствия, вечером 28 августа 2023 года девушка, завершив тренировку, покинула один из спортивных комплексов в городе Москве и до настоящего времени домой не вернулась.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С.М. доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в середине дня 29 августа Горбачёва попала на камеры одного из кафе на Волоколамском шоссе.