Медведева высказалась о ситуации с Горбачёвой, которую весь день искали в Москве

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева отреагировала на новость о том, что чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, которая накануне пропала в Москве, найдена живой.

«Что я могу сказать по поводу этой ситуации. Девушку нашли. В этой всей ситуации очень много всякого неправильного. А всех деталей мы не знаем. Обсуждать можно, осуждать нет. Разбираться в этой ситуации уж точно не нам, дело дошло до прокуратуры. И как раз-таки там будут разбираться. Мнение своё я оставлю при себе, потому что обязательно найдутся люди, которые будут считать, что я неправа, и это размусоливать. Сейчас это не самое главное. Самое главное, что человек жив, и всё в порядке относительно человеческой жизни. Что будет дальше – посмотрим, но ситуация вообще так себе.

Единственное, что я напомню, что хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки. Понятно, что существуют такие факторы, как ментальное здоровье, которое очень важно, как ситуация в семье. Мы все знаем, что до этой ситуации спортсменка не жила в семье, а жила с тренером. Это само по себе сильный психологический стресс, по моему мнению, я бы так не смогла. Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Поэтому ситуация вызывает такой резонанс и все мнения имеют место быть.

Но всё равно, как человек, который постоянно находился в спорте, не понимаю ситуации, как можно позволить человеку в 16 лет, хоть и выглядит она на 12, взять и пойти в парк куда-то. Конкретно у меня как было (я тоже младше своего возраста выгляжу намного), так вот меня мама, или бабушка на тот момент, из дома на тренировку, с тренировки за шкирятник (условно, без жести) – в машину и домой. Постоянно: ты где, ты что, какое-то наблюдение. Потому что, во-первых, это спорт, а, во-вторых, это ребёнок. Хотя бы внешне. Человек выглядит на 12 лет, как можно позволять просто вот так вот ходить», — сказала Медведева в своём телеграм-канале.