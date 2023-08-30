Алина Горбачёва заявила, что её побег никак не связан с фигурным катанием

Российская фигуристка Алина Горбачёва, которую вчера, 29 августа, весь день искали в Москве, заявила, что её побег никак не связан с фигурным катанием и проблемами в общении с тренером Софьей Федченко.

Спортсменка опубликовала пост в социальной сети, посвящённый её исчезновению вечером понедельника, 28 августа.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас всё в порядке, я дома с любимым тренером и с мамой.

Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной. Я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас всё хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала фигуристка.

Напомним, спортсменку нашли вчера вечером в кинотеатре торгового центра «Вегас». Как рассказала сама Горбачёва на допросе, она зашла туда, чтобы поспать во время сеанса.