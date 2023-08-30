16-летняя Алина Горбачёва ответила на вопросы Следственного комитета, но не на все. Её передали матери.

Что с пропавшей фигуристкой теперь? Горбачёва рассказала, как ночевала в подъезде

На первый взгляд сага с пропавшей Алиной Горбачёвой закончилась хорошо — девушка нашлась живой, здоровой, и уже находится дома вместе со своей мамой Екатериной. Но на самом деле осталось множество вопросов, и история продолжается.

Алину передали матери, но она так и не объяснила Следственному комитету причины своего побега. Она призналась, что ночевала в подъезде жилого дома, а в кинотеатр пришла, чтобы поспать во время сеанса.

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