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Пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва жива и нашлась в кинотеатре — допрос, следствие, новости, комментарии

Что с пропавшей фигуристкой теперь? Горбачёва рассказала, как ночевала в подъезде
Валерия Кукалева Анастасия Матросова
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Алина Горбачёва
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16-летняя Алина Горбачёва ответила на вопросы Следственного комитета, но не на все. Её передали матери.

На первый взгляд сага с пропавшей Алиной Горбачёвой закончилась хорошо — девушка нашлась живой, здоровой, и уже находится дома вместе со своей мамой Екатериной. Но на самом деле осталось множество вопросов, и история продолжается.

Алину передали матери, но она так и не объяснила Следственному комитету причины своего побега. Она призналась, что ночевала в подъезде жилого дома, а в кинотеатр пришла, чтобы поспать во время сеанса.

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После допроса фигуристку передали матери
Live Валерия Кукалева

На официальном сайте ФФККР появился комментарий о случившемся:

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокую благодарность всем, кто содействовал и помогал, проявил неравнодушие и переживал за Алину. Спасибо Вам».
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Как сообщает телеграм-канал Baza, во время допроса Алина рассказала о том, где провела ночь с 28 на 29 августа. После ухода с катка фигуристка отправилась гулять в парк, а ночевала в одном из жилых домов на лестнице. В кинотеатр она пришла, чтобы поспать во время сеанса.

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После допроса фигуристку передали матери

Как сообщает издание РИА Новости, фигуристку после проведения следственных действий передали матери.

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с её слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ „Вегас“, зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там её и нашли», – сообщил собеседник агентства.

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