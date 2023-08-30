Что с пропавшей фигуристкой теперь? Горбачёва рассказала, как ночевала в подъезде

На первый взгляд сага с пропавшей Алиной Горбачёвой закончилась хорошо — девушка нашлась живой, здоровой, и уже находится дома вместе со своей мамой Екатериной. Но на самом деле осталось множество вопросов, и история продолжается.
Алину передали матери, но она так и не объяснила Следственному комитету причины своего побега. Она призналась, что ночевала в подъезде жилого дома, а в кинотеатр пришла, чтобы поспать во время сеанса.
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На официальном сайте ФФККР появился комментарий о случившемся:
«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокую благодарность всем, кто содействовал и помогал, проявил неравнодушие и переживал за Алину. Спасибо Вам».
Как сообщает телеграм-канал Baza, во время допроса Алина рассказала о том, где провела ночь с 28 на 29 августа. После ухода с катка фигуристка отправилась гулять в парк, а ночевала в одном из жилых домов на лестнице. В кинотеатр она пришла, чтобы поспать во время сеанса.
После допроса фигуристку передали матери
Как сообщает издание РИА Новости, фигуристку после проведения следственных действий передали матери.
«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с её слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ „Вегас“, зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там её и нашли», – сообщил собеседник агентства.
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