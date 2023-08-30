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Железняков — о шутке Ягудина про Горбачёву: Лёша всегда юморит. Слава богу, Алина нашлась

Железняков — о шутке Ягудина про Горбачёву: Лёша всегда юморит. Слава богу, Алина нашлась
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о шутке олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина после того, как разыскиваемую 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву зафиксировали камеры наблюдения в кафе.

«Лёша всегда юморит. Он же не зло юморит. Это иногда даже разряжает обстановку. Надо почаще воспринимать какие-то вещи в жизни с юмором. Слава богу, что девчонка нашлась и всё хорошо. Пусть все сделают определённые выводы из этой ситуации», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Напомним, Ягудин опубликовал на своей странице в соцсетях скриншот записи с камеры видеонаблюдения и написал: «Приятного аппетита, Алина».

Напомним, Горбачёва пропала 28 августа. Спортсменка покинула тренировку в спортивном комплексе в Москве, однако так и не вернулась домой в тот день. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве. Днём 29 августа Горбачёву нашли живой в одном из кинотеатров Москвы. Жизни и здоровью фигуристки ничего не угрожает, следователи передали Горбачёву маме.

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