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«Приятного аппетита, Алина». Ягудин отреагировал на видео с пропавшей Горбачёвой в кафе

«Приятного аппетита, Алина». Ягудин отреагировал на видео с пропавшей Горбачёвой в кафе
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Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на видео с пропавшей Алиной Горбачёвой, которое было записано камерами наблюдения сегодня, 29 августа, в одном из кафе на Волоколамском шоссе.

Фото: Социальные сети Алексея Ягудина

Спортсмен написал в социальных сетях: «Приятного аппетита, Алина», — и приложил фотографию с изображением записи с камер.

К моменту появления информации о том, что Алина Горбачёва была в одном из кафе Москвы, уже была развёрнута операция по поиску фигуристки, а также проводились работы в парковой зоне у Покровской набережной и в реке, где дно исследовали водолазы.

Напомним, 16-летняя спортсменка пропала вечером понедельника, 28 августа. Сегодня мама Алины Горбачёвой заявила о пропаже дочери. Сейчас работы по поиску фигуристки в районе Покровской набережной уже завершены.

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