Спортивный психолог – о посте Горбачевой: это может помочь ей справиться с напряжением

Спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте Феликс Шифрин прокомментировал пост 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, опубликованный в соцсетях после возвращения.

«Публичные покаяния зависят от того, как Алина себя чувствует и какие чувства она хочет выразить. Если она почувствовала потребность извиниться и разъяснить ситуацию, это может помочь ей справиться с эмоциональным напряжением. Но лучше при этом, чтобы она чувствовала: это её собственное решение, а не результат внешнего давления», – сказал Феликс Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.

Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.