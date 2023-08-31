Чайковская: Кагановская и Ангелопол объявили ФФККР о распаде дуэта только 31 августа
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала распад танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Специалист сообщила, что дуэт объявил о прекращении сотрудничества Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 31 августа.
«Василиса и Валерий сегодня сообщили нам о своём решении больше не выступать вместе. Они разошлись по обоюдному согласию и по нашему решению», — приводит слова Чайковской ТАСС.
Напомним, танцевальный дуэт Кагановской и Ангелопола образовался в 2018 году. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой и стали победителями финала Гран-при России 2023 года. Планировалось, что фигуристы выступят на контрольных прокатах в сентябре.
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