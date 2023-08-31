Распалась танцевальная пара Кагановская–Ангелопол

Танцевальная пара Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распалась, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
«Танцевальная пара Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол по обоюдному решению партнеров прекратила совместные выступления», – написано на официальном сайте ФФКР.
Ранее фигурист Валерий Ангелопол рассказывал, что разрыв личных отношений с партнёршей по танцевальному дуэту Василисой Кагановской не сказался на выступлениях пары.
Пара Кагановская-Ангепол — настоящий феномен в фигурном катании. Спортсмены приковали к себе внимание ещё будучи юниорами, поразив зрителей трогательным танцем «Ромео и Джульетта». Ученики Анжелики Крыловой довольно быстро обзавелись собственной фан-базой — это в принципе сложно сделать, выступая в танцах на льду, а им это удалось ещё и в очень юном возрасте.
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