Усова опровергла слухи о том, что встанет в пару с Ангелополом

Фигуристка Полина Усова, выступающая в танцевальном дуэте с Михаилом Антоновым, опровергла слухи о том, что её партнёром станет Валерий Ангелопол.

Ранее сегодня, 31 августа, стало известно, что танцевальный дуэт Василисы Кагановской с Ангелополом распался. С Усовой Валерий встречался в межсезонье и нередко выкладывал совместные снимки в своих соцсетях.

«Всё, что пишут, это неправда. В данный момент я катаюсь с Михаилом Антоновым и расходиться с ним не собираюсь. Про личную жизнь комментировать не буду», – приводит слова Усовой «Матч ТВ».

Усова тренируется в «Хрустальном» под руководством Екатерины Волобуевой и Ксении Румянцевой. Ангелопол покинул группу Анжелики Крыловой, а для Кагановской ищут нового партнёра.