Тренер Крылова высказалась о распаде дуэта Кагановская/Ангелопол

Тренер Анжелика Крылова высказалась о распаде танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, который занимался в её группе.

В сезоне-2022/2023 Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран-при России.

«Василиса и Валера больше не катаются вместе.

Да, у ребят были конфликты летом, но мы их уладили, и сейчас уже вроде не было никаких предпосылок, мы активно готовились к прокатам.

Но вот так вышло. Это было Валерино решение. Я как тренер совершенно не согласна с ним. С моей стороны было принято множество всевозможных попыток сохранить дуэт.

Валера в моей группе больше кататься не будет. Василиса остаётся кататься у меня в группе и на данный момент находится в поиске партнёра», — написала Крылова в телеграм-канале своей группы.