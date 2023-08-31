Тренер Крылова высказалась о распаде дуэта Кагановская/Ангелопол
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Тренер Анжелика Крылова высказалась о распаде танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, который занимался в её группе.
В сезоне-2022/2023 Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран-при России.
«Василиса и Валера больше не катаются вместе.
Да, у ребят были конфликты летом, но мы их уладили, и сейчас уже вроде не было никаких предпосылок, мы активно готовились к прокатам.
Но вот так вышло. Это было Валерино решение. Я как тренер совершенно не согласна с ним. С моей стороны было принято множество всевозможных попыток сохранить дуэт.
Валера в моей группе больше кататься не будет. Василиса остаётся кататься у меня в группе и на данный момент находится в поиске партнёра», — написала Крылова в телеграм-канале своей группы.
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