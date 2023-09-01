Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух: распад дуэта Кагановской и Ангелопола — потеря для сборной России

Авербух: распад дуэта Кагановской и Ангелопола — потеря для сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух прокомментировал распад дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, выступавшего в танцах на льду. Авербух выразил надежду, что российские фигуристы в будущем проявят себя в других дуэтах.

«Это, безусловно, потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на неё делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах.

Конечно, странно, что это произошло в начале сезона, когда уже были поставлены программы. Но, наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось. Пожелаем удачи ребятам и будем следить за теми, кто есть. Надеюсь, федерация и судьи будут поддерживать молодых спортсменов, которые так нужны нашей команде, как поддерживали Кагановскую и Ангелопола», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Материалы по теме
Пара Кагановская/Ангелопол скандально распалась. Такого в нашей фигурке ещё не было
Истории
Пара Кагановская/Ангелопол скандально распалась. Такого в нашей фигурке ещё не было
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android