Авербух: распад дуэта Кагановской и Ангелопола — потеря для сборной России

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух прокомментировал распад дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, выступавшего в танцах на льду. Авербух выразил надежду, что российские фигуристы в будущем проявят себя в других дуэтах.

«Это, безусловно, потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на неё делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах.

Конечно, странно, что это произошло в начале сезона, когда уже были поставлены программы. Но, наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось. Пожелаем удачи ребятам и будем следить за теми, кто есть. Надеюсь, федерация и судьи будут поддерживать молодых спортсменов, которые так нужны нашей команде, как поддерживали Кагановскую и Ангелопола», — приводит слова Авербуха ТАСС.