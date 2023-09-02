Алёна Косторная стала хореографом в академии Евгения Плющенко

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная официально стала хореографом в академии двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко.
«Рады Алёну снова видеть на нашем льду уже в качестве хореографа. К нашей команде по работе с юниорами присоединилась Алёна Косторная! В свободное от своего тренировочного процесса и соревнований время Алёна будет помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу», — сообщил официальный аккаунт «Ангелов Плющенко».
Напомним, до сезона-2020/2021 Косторная занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.
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