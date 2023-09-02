Рудковская раскрыла условия работы Косторной хореографом в «Ангелах Плющенко»

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала новость о том, что чемпионка Европы Алёна Косторная стала хореографом в их академии.

«Алёна предложила Евгению Викторовичу (Плющенко) помощь в работе с девочками. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у неё выходные и полувыходные. Евгению Викторовичу идея понравилась, и они начали работать. Это не штатная работа, так как Алёна в спорте. Мы вместе с мужем рады её видеть на наших шоу и на льду в качестве хореографа. Она работает пока с двумя юниорами сборной России. Пока нам и ей всё нравится.

Громких заявлений не делаем, а Алёне прежде всего желаем хорошей реализации в спорте. Мы нашу работу рассматриваем не только как возможность ей заработать, но и возможность раскрыться в качестве хореографа, так как Алёна — очень творческий человек. Мы всегда с ней поддерживали хорошие отношения. Она же участвовала в наших шоу — не понимаю, почему все так удивились этой новости. Двери нашей академии всегда открыты для наших спортсменов, с которыми мы работали, и для их творческих реализаций», — приводит слова Рудковской Sport24.