Рудковская раскрыла условия работы Косторной хореографом в «Ангелах Плющенко»

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала новость о том, что чемпионка Европы Алёна Косторная стала хореографом в их академии.
«Алёна предложила Евгению Викторовичу (Плющенко) помощь в работе с девочками. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у неё выходные и полувыходные. Евгению Викторовичу идея понравилась, и они начали работать. Это не штатная работа, так как Алёна в спорте. Мы вместе с мужем рады её видеть на наших шоу и на льду в качестве хореографа. Она работает пока с двумя юниорами сборной России. Пока нам и ей всё нравится.
Громких заявлений не делаем, а Алёне прежде всего желаем хорошей реализации в спорте. Мы нашу работу рассматриваем не только как возможность ей заработать, но и возможность раскрыться в качестве хореографа, так как Алёна — очень творческий человек. Мы всегда с ней поддерживали хорошие отношения. Она же участвовала в наших шоу — не понимаю, почему все так удивились этой новости. Двери нашей академии всегда открыты для наших спортсменов, с которыми мы работали, и для их творческих реализаций», — приводит слова Рудковской Sport24.
- 2 сентября 2023
-
14:55
-
13:46
-
12:12
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:22
-
10:09
-
09:59
-
09:34
-
00:14
- 1 сентября 2023
-
23:23
-
22:21
-
21:08
-
18:57
-
18:03
-
15:07
-
13:55
-
12:42
- 31 августа 2023
-
23:54
-
23:30
-
22:41
-
21:08
-
20:58
-
20:06
-
19:38
-
19:06
-
18:26
-
17:42
-
17:19
-
16:47
-
16:39
-
15:56
-
15:54