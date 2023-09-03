Алиев — о пари Плющенко и Кондратюка: не спорю на деньги

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что не стал бы спорить на деньги, как это сделали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и фигурист Марк Кондратюк.

«Я не спорю на деньги», — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, ранее фигуристы заключили пари, по условиям которого Кондратюк должен был исполнить десять тройных акселей подряд. Фигурист выполнил поставленные условия и получил от Плющенко $ 10 тыс. в свой день рождения. Сегодня, 3 сентября, Кондратюку исполнилось 20 лет. После вручения денежного приза Плющенко заявил, что планирует заключить с Кондратюком новое пари.