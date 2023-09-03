«Впереди новый спор». Плющенко вручил Кондратюку $ 10 тыс. после проигрыша в споре
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вручил фигуристу Марку Кондратюку $ 10 тыс. за проигранный спор.
Согласно условиям спора, Кондратюк должен был исполнить 10 тройных акселей подряд в августе. Фигурист выполнил поставленные условия и получил денежную сумму за победу в споре.
«Рассчитался с именинником. Маркуша, с днём рождения! Здоровья и только побед!» — написал Плющенко на своей странице в социальных сетях. Также Плющенко опубликовал видео, в котором обратился к Кондратюку.
«Думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы его пока между собой обсудили и скоро встретимся. Ты готовься! Тебе хорошего сезона и удачи. Ты большой молодец», — сказал Плющенко в видео.
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