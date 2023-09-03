Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алиев: интерес к мужскому одиночному катанию в Петербурге повышается, и это классно

Алиев: интерес к мужскому одиночному катанию в Петербурге повышается, и это классно
Комментарии

Российский фигурист, выступающий в одиночном фигурном катании, Дмитрий Алиев, победитель и призёр чемпионатов Европы, чемпион России, рассказал, как изменилось отношение к мужскому одиночному катанию в Санкт-Петербурге за последнее время.

«Да, чувствуется, что стало больше внимания уделяться фигурному катанию в Петербурге. Во-первых, это благодаря нашей федерации, потому что она очень много сделала в этом сезоне. Она всегда очень много делает для нас, но в тяжёлой ситуации она сделала очень-очень много позитивных шагов, которые помогают спортсменам. Болельщики наслаждаются фигурным катанием внутри страны в полном объёме.

Я давно нахожусь на хорошем уровне, и раньше к мужскому одиночному такого внимания не было. Девочки – да. Сейчас интерес к мужскому одиночному катанию повышается, и это классно», — рассказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Не уверена, что журналистика — то, чем я хочу заниматься». Разговор с Анной Щербаковой
Эксклюзив
«Не уверена, что журналистика — то, чем я хочу заниматься». Разговор с Анной Щербаковой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android