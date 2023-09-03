Алиев: интерес к мужскому одиночному катанию в Петербурге повышается, и это классно

Российский фигурист, выступающий в одиночном фигурном катании, Дмитрий Алиев, победитель и призёр чемпионатов Европы, чемпион России, рассказал, как изменилось отношение к мужскому одиночному катанию в Санкт-Петербурге за последнее время.
«Да, чувствуется, что стало больше внимания уделяться фигурному катанию в Петербурге. Во-первых, это благодаря нашей федерации, потому что она очень много сделала в этом сезоне. Она всегда очень много делает для нас, но в тяжёлой ситуации она сделала очень-очень много позитивных шагов, которые помогают спортсменам. Болельщики наслаждаются фигурным катанием внутри страны в полном объёме.
Я давно нахожусь на хорошем уровне, и раньше к мужскому одиночному такого внимания не было. Девочки – да. Сейчас интерес к мужскому одиночному катанию повышается, и это классно», — рассказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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