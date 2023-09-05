Дядя Ангелопола: Василёк у нас — не подарок, Крылова справиться с ним не смогла

Двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-1988 Олег Овсянников, дядя фигуриста Валерия Ангелопола, поделился мнением о характере племянника.

«Хотя и Василёк у нас — не подарок. Впрочем, среди спортсменов, нацеленных на высокие результаты, с ангельским характером нет никого.

Если честно, то не понимаю до конца нюансов нынешней истории. Все эти взаимные упрёки, контракт, обнародованный в социальной сети.

Крылова справиться с Ангелополом не смогла, хотя предупреждал её: для Валеры авторитетов нет. Справиться с ним, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро, отец Джонатана.

Ещё Максим Ставиский с самого начала совместной работы заставил племянника отнестись к себе с должным пиететом.

Ребята в какой-то момент поймали «звездняк». Некоторое время удавалось не выносить это в публичное пространство, но в последние месяцы, похоже, ситуация вышла из-под контроля. Валере его «павлинство» ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет ещё хуже», – приводит слова Овсянникова «РИА Новости Спорт».