Александра Трусова заявила, что надеется выпустить ещё одну книгу о себе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова рассказала о книге «Девочка, которая победила гравитацию», посвящённой её профессиональной карьере.

«Там часть моей фигурнокатательной жизни, только до Japan Open — 2019, оставшегося пока нет. Надеюсь, будет ещё одна книга», — сказала Трусова в эфире мексиканского канала Claro Sports.

Ранее стало известно, что Александра Трусова пропустит контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые продут 16-17 сентября. В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. В конце августа стало известно, что Трусова прервала регулярные тренировки.