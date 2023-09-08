Тренер Горбачёвой Федченко: история с побегом не связана с фигурным катанием
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Тренер фигуристки Алины Горбачёвой Софья Федченко рассказала о подготовке спортсменки к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 16–17 сентября в ДС «Мегаспорт».
«Подготовка к контрольным прокатам проходит хорошо. Алина сейчас тренируется в Москве, готовится. История с её побегом не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает. Всё в прошлом, забыли и работаем дальше», – цитирует слова специалиста «Матч ТВ».
Алина Горбачёва, занявшая в прошлом сезоне шестое место в финале Гран‑при России, а также ставшая победительницей первенства страны среди юниоров, перестала выходить на связь 28 августа после тренировки. На следующий день она была обнаружена в одном из торговых центров Москвы.
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