Дизайнер рассказала, как создавался костюм Семененко для программы «Мастер и Маргарита»

Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о процессе создания костюма чемпиона России 2023 года в мужском одиночном катании Евгения Семененко для программы «Мастер и Маргарита».
«Костюм Жени Семененко к произвольной программе «Мастер и Маргарита», например, мы долго перерабатывали: он выступил, потом отметил, что ему неудобно, достаточно долгое время мы ещё что-то доделывали. Потом решили сделать застежку на магните, и так получилось, что у него поменялся костюм прямо в прыжке.
У Жени и до этого была программа с костюмом-трансформером (произвольная программа в сезоне-2020/2021. — Прим. «Чемпионата»), он настоял на том, чтобы были такие изменения: «Хочу и всё» (улыбается). Упёрся, и мы всё-таки это сделали», — сказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
- 8 сентября 2023
-
16:08
-
16:05
-
15:56
-
15:40
-
15:29
-
15:22
-
15:18
-
15:15
-
15:05
-
14:02
-
09:51
- 7 сентября 2023
-
19:21
-
18:31
-
14:54
-
11:11
-
11:09
- 6 сентября 2023
-
21:44
-
20:16
-
19:51
-
18:51
-
17:20
-
16:23
-
16:08
-
15:06
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:49
-
13:17
-
11:59
-
11:45
-
11:10
-
01:19
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
20:44