Дизайнер рассказала, как создавался костюм Семененко для программы «Мастер и Маргарита»

Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о процессе создания костюма чемпиона России 2023 года в мужском одиночном катании Евгения Семененко для программы «Мастер и Маргарита».

«Костюм Жени Семененко к произвольной программе «Мастер и Маргарита», например, мы долго перерабатывали: он выступил, потом отметил, что ему неудобно, достаточно долгое время мы ещё что-то доделывали. Потом решили сделать застежку на магните, и так получилось, что у него поменялся костюм прямо в прыжке.

У Жени и до этого была программа с костюмом-трансформером (произвольная программа в сезоне-2020/2021. — Прим. «Чемпионата»), он настоял на том, чтобы были такие изменения: «Хочу и всё» (улыбается). Упёрся, и мы всё-таки это сделали», — сказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.