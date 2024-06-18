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«Золушка и её принц». Рудковская поздравила Трусову с помолвкой

«Золушка и её принц». Рудковская поздравила Трусову с помолвкой
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Известный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в социальных сетях поздравила с помолвкой серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёра чемпионатов мира и Европы, чемпионки России 19-летней Александры Трусовой и российского фигуриста Макара Игнатова.

«Очень красивая и сказочная пара. Золушка Александра Трунова и её принц Макар Игнатов. Поздравляем», — написала Рудковская в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей Яны Рудковской

Ранее Трусову и Игнатова поздравили коллеги Евгения Медведева, Александра Бойкова, Елена Радионова, Максим Траньков и другие.

Напомним, Трусова и Игнатов встречаются меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

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