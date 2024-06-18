Алина Загитова сообщила, что на отлично защитила дипломную работу в вузе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях сообщила фанатам, что успешно защитила дипломную работу в вузе.

Напомним, в данный момент Загитова оканчивает магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Диплом на отлично», — подписала видео Загитова.

Помимо победы на ОИ, Алина также становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.