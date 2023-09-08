Дизайнер костюмов для фигуристов Евстигнеева: Swarovski в принципе не использую

Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала об изменениях в стоимости костюмов для фигуристов. Мастер сообщила, что цена на некоторые материалы повышается из-за курса валют, однако на данный момент это не сильно отражается на стоимости нарядов для выступлений спортсменов.

«Материалов ещё пока много, из-за курса валют что-то подпрыгивает, что-то нет. Swarovski я в принципе не использую, например, хотя маленьким сейчас хочется больше страз. Большинство костюмов оплачивает спорткомитет, и у них фиксированная цена, в которую я укладываюсь», — сказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Евстигнеева рассказала о процессе подготовки костюма фигуриста Евгения Семененко для произвольной программы «Мастер и Маргарита».