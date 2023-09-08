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Фигуристка Камила Валиева рассказала о планах на сезон-2023/2024

Фигуристка Камила Валиева рассказала о планах на сезон-2023/2024
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих планах на сезон-2023/2024.

Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16–17 сентября в Москве. А 26–29 сентября в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне пройдут слушания по делу о нарушении спортсменкой антидопинговых правил на Олимпийских играх — 2022.

«Далеко не загадываю, живу сегодняшним днём, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь. По поводу новой программы тренерский штаб предложил несколько вариантов, я и выбрала», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Сегодня, 8 сентября, 17-летняя фигуристка выступила на арене в Красногорске перед матчем Молодёжной хоккейной лиги между командами «СКА-Юниор» — «СКА-Карелия», показав номер «Уэнсдей».

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