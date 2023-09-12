Фигуристка Миронова — о танце «Форма воды»: этот фильм на лёд ещё никто не переносил
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Российская фигуристка, победительница Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова высказалась о новом произвольном танце по фильму «Форма воды».
«Идея лежала с прошлого сезона, я тогда предлагала её, но верх взяла «Дюна». В конце прошлого сезона Елена Юрьевна (Ушакова, судья по фигурному катанию всероссийской и международной категории. — Прим. «Чемпионата») в соцсетях снова натолкнула нас на идею упоминанием фильма. Это и привело нас к программе «Форма воды». Этот фильм ещё никто на лёд не переносил – ни танцоры, ни одиночники, ни парники. Обычно если в фильме есть лирика, фигуристы сразу её берут», – сказала Миронова в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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