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«Мы доросли до лиричной музыки». Фигурист Устенко — о теме нового произвольного танца

«Мы доросли до лиричной музыки». Фигурист Устенко — о теме нового произвольного танца
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Российский фигурист, победитель финала Кубка России Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, высказался о теме нового произвольного танца.

«Мы доросли до лиричной музыки. Любую программу ты должен катать с пониманием о том, что ты катаешь. Детская лирика, подростковая лирика и взрослая лирика – это три разные вещи. Поскольку мы выходим на серьёзный уровень, то надо показывать серьёзные программы, показывать, что мы можем быть разносторонними», – сказал Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее стало известно, что фигуристы Миронова и Устенко будут кататься под саундтрек из фильма Гильермо дель Торо «Форма воды», который вышел в прокат в 2017 году.

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