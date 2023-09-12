«Мы доросли до лиричной музыки». Фигурист Устенко — о теме нового произвольного танца

Российский фигурист, победитель финала Кубка России Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, высказался о теме нового произвольного танца.

«Мы доросли до лиричной музыки. Любую программу ты должен катать с пониманием о том, что ты катаешь. Детская лирика, подростковая лирика и взрослая лирика – это три разные вещи. Поскольку мы выходим на серьёзный уровень, то надо показывать серьёзные программы, показывать, что мы можем быть разносторонними», – сказал Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее стало известно, что фигуристы Миронова и Устенко будут кататься под саундтрек из фильма Гильермо дель Торо «Форма воды», который вышел в прокат в 2017 году.