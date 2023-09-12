Фигуристы сборной России спустились на коньках под воду! Всё ради презентации нового танца

Фигуристы под водой? Да ещё и в коньках? В костюмах, близких к соревновательным? Так, кажется, наши спортсмены ещё не представляли программу для нового сезона!

Екатерина Миронова/Евгений Устенко – очень креативный танцевальный дуэт. На лёд они переносили и историю Медузы Горгоны, и драму «Голодных игр», и научно-фантастический сюжет «Дюны». Новый произвольный танец – новый необычный эксперимент.

К сезону-2023/2024 Катя и Женя взяли музыку из оскароносного фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо – и незадолго до контрольных прокатов сборной России сами опустились под воду. Прямо в коньках. А уже после необычной фотосъемки рассказали «Чемпионату» поподробнее о своём новом произвольном танце.

Каково сниматься под водой в коньках?

Ради необычной фотосессии Катя и Женя отправились из Петербурга в Москву. Единственная фотостудия с бассейном в Северной столице оказалась недоступна, но идею воплотить в жизнь очень хотелось, так что нашли вариант в другом городе.

Съёмку пары в бассейне проводил опытный подводный фотограф Слава Гребёнкин – он ранее уже сотрудничал с фигуристами, к примеру, с Дарьей Павлюченко и Анной Погорилой.

Евгений Устенко и визажист Наталья Гребёнкина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

На грим партнёрши ушло 40 минут, на грим партнёра – целый час: всё-таки превращать фигуриста в человека-амфибию не так-то просто. В фотостудии всё время стояла духота, как не бывает ни на одном катке. Но зато это позволило в комфортных условиях пробыть в воде долгое время и не простудиться.

Коньки, которые ребята использовали на съёмке, тоже непростые – в них Миронова/Устенко откатали весь прошлый сезон, в том числе и чемпионат России в Красноярске, где они стали пятыми и впервые отобрались в основной состав сборной. После погружения в бассейн коньки стали тяжелее раза в два и разбухли.

Коньки Екатерины Мироновой Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Вместо соревновательных костюмов были использованы максимально похожие на них – те, в которых фигуристы будут выступать на льду, на момент съёмки только-только прошли процесс покраски, так что портить их было бы совсем неправильно.

Главный референс – кинопостер «Формы воды», на котором главные герои в объятьях находятся под водой, а с ноги девушки слетает туфля. Глубина фотобассейна – 1,65 м, из-за этого были сложности при съёмке постера: чтобы повторить оригинальное изображение, фигуристам пришлось опускаться прямо на дно и сниматься в горизонтальной плоскости. У Кати нет проблем с водной стихией, плавает она хорошо, а вот Жене пришлось побороть страх и научиться выдыхать при погружении.

Но результат стоил всех мучений, картинка получилась действительно сказочная.

Картинка получилась действительно сказочная Фото: Вячеслав Гребенкин

Язык жестов и абсолютно новые элементы: чего ждать от нового танца?

Раньше фигуристы брали что-то более эпическое, а сейчас решили попробовать себя в лирике и раскрыться с новой стороны.

Екатерина Миронова фигуристка «Идея лежала с прошлого сезона, я тогда предлагала её, но верх взяла «Дюна». В конце прошлого сезона Елена Юрьевна [Ушакова] в соцсетях снова натолкнула нас на идею упоминанием фильма. Это и привело нас к программе «Форма воды». Этот фильм ещё никто на лёд не переносил – ни танцоры, ни одиночники, ни парники. Обычно, если в фильме есть лирика, фигуристы сразу её берут».

К новому сезону фигуристы решили тотально обновиться. Если одиночники, к примеру, готовят новые прыжки и каскады, то танцоры креативят по части поддержек, хореографии и всех остальных частей программы.

«Все элементы в программе – новые. У нас три новые поддержки, новый хореоэлемент, вращение», – подчеркнул Евгений. «В предыдущих сезонах мы оставляли поддержки, вращения, которые были наработаны, в этом уже не можем себе позволить, тотал-лук новый», – добавила Екатерина.

Какой сюжет лежит в основе программы? 1962 год, разгар противостояния СССР и США в холодной войне. Партнёр – человек-амфибия, которого изучают в секретной военной лаборатории, партнёрша – глухонемая уборщица со шрамами на шее. Между героями возникают чувства, и эти необычные чувства нужно каким-то образом выражать с помощью танца.

«Искали специалистов по языку жестов, чтобы перенести какие-то детали из фильма и погрузиться в образы», – рассказала Екатерина. Евгению в подготовке образа помогал педагог по актёрскому мастерству Марчин Руй – польский актёр, который уже давно работает в России и в последние годы плотно сотрудничает с группой Елены Соколовой.

Евгений Устенко фигурист «Все образы, которые ребята из нашей группы показывают в программах – это всё Марчин. Он актёр, с каждым работает индивидуально, у Кати своя работа, у меня своя. Основная моя задача очень интересная – показать чувственную сторону программы с помощью рук, кистей, пальцев. Основные эмоции, которые будет переживать мой персонаж, нужно будет передавать не только и не столько лицом, сколько пластикой и положением рук».

Если ритм-танец Мироновой/Устенко в этом сезоне – энергичный и заряженный позитивом, то произвольный – очень контрастный по сравнению с ним, на этом разнообразии и хочет сыграть пара.

«Мы доросли до лиричной музыки. Любую программу ты должен катать с пониманием того, что ты катаешь. Детская лирика, подростковая лирика и взрослая лирика – это три разные вещи. Поскольку мы выходим на серьёзный уровень, то надо показывать серьёзные программы, показывать, что мы можем быть разносторонними», – считает Евгений Устенко.

Премьера программы «Форма воды» состоится на контрольных прокатах сборной России в Москве 17 сентября – и это определённо один из поводов, чтобы отправиться в «Мегаспорт».