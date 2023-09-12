«Боже, межсезонье, остановись!» Попова — о распаде дуэта Пасечник/Некрасов
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Бывшая фигуристка, а ныне тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о распаде танцевального дуэта Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова, который станет новым партнёром Василисы Кагановской.
Ранее Кагановская выступала с Валерием Ангелополом, дуэт победителей финала Гран-при России скандально распался из-за истории с контрактом, согласно которому партнёрша должна была обеспечивать партнёра.
«Боже, межсезонье, остановись!!! Я всё могу понять и простить, но Лиза… Невероятная танцорша. Скорее найти партнёра.
Дарику и Валерке тоже как можно быстрее найти партнёрш. Максу с Васильком удачи: быстрее скататься и радовать всех зрителей! Хочется, чтобы все наши молодые талантливые бриллианты сияли на соревнованиях», — написала Попова в соцсетях.
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