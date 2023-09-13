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«Не осталось никого, кроме Степановой/Букина». Жулин — о распаде дуэта Пасечник/Некрасов

«Не осталось никого, кроме Степановой/Букина». Жулин — о распаде дуэта Пасечник/Некрасов
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о распаде танцевальной пары Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова.

«Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой и Букина. Мне сложно что‑то говорить об этой паре», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Пасечник и Некрасов не выступят на контрольных прокатах сборной России в Москве из-за прекращения сотрудничества по обоюдному решению партнёров. Спортсмены стали бронзовыми призёрами чемпионата России в 2023 году. Ранее стало известно о распаде танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16 и 17 сентября в «Мегаспорте» в Москве.

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