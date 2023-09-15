Фигурист Евгений Семененко рассказал о программах на новый сезон

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал о программах, которые подготовил на новый сезон.

«Короткая программа под французскую песню «Ле Клаун», которую предложила Елизавета Навиславская. Она сейчас работает в нашей группе, преподаёт актёрское мастерство. Было несколько вариантов, у меня уже была поставлена программа под другую музыку, мы от неё отказались и приняли новое предложение. Кстати, в Нотр-Дам-де-Пари в части программы музыка тоже была в исполнении Поло Пелетье. И вообще я обожаю Нотр-Дам, это одна из моих самых любимых программ, я и в живую французский мюзикл тогда смотрел, гастроли были у нас в городе. И сейчас так всё сложилось, образ может, не такой новый, но я думаю будет свежо смотреться. Образ клоуна с частичкой пантомимы. На публике клоуны всегда весёлые, всегда смешат людей, но никто не знает, что у них на душе, что у них в жизни. И вот я показываю, что я артист, развлекаю, но при этом и показываю, что у меня на душе.

В произвольную программу решили взять музыку из можно сказать золотого фонда фигурного катания — Ромео и Джульетта. Мы взяли саундтрек из фильма Ромео и Джульетта, где главную роль играет Ди Каприо. Я вообще могу сказать, что теперь это один из самых моих любимых фильмов. Мы подобрали, чтобы всё-таки какая-то была история. Если первая часть просто знакомство, тема Ромео, потом идёт уже такая более сильная, часть со словами – история жизни двух кланов Монтекки и Капулетти. Потом любовная часть романтическая, и последняя — Escape from Mantua, когда Ромео узнал, что Джульетта погибла, и он бежит в город увидеть это своими глазами. Я вообще люблю, когда есть сюжет, когда программа, как представление», — приводит слова Семененко Pirouette figute skating magazine.