Шанаева и Дрозд поделились эмоциями от выступления с ритм-танцем на контрольных прокатах

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали выступление на контрольных прокатах сборной России.

Шанаева. Мы так рады, что мы наконец откатались. Ждали эти контрольные прокаты месяц. Получилось хорошо откатать ритм-танец, будем надеяться, что произвольная программа оставит такие же яркие впечатления и у нас, и у зрителей, и у тренеров.

Дрозд. Половинка премьеры прошла, осталось представить произвольную программу. Это волнительно. Ритм-танец — это работа в заданной тематике 80-х. Но в то же время мы с тренерским составом провели это межсезонье в поисках разных фишечек, надеемся удивить ими и в произвольном танце. Мы переслушали очень много вариантов, чтобы не было шаблонных, первых попавшихся. Проскакивали и русские хиты 80-х, попадалась даже Жанна Агузарова, она такая заводная, но мы решили, что выбранная нами музыка — лучший вариант.

Шанаева. Мы надеемся, просто надеемся вернуться на международную арену.

Дрозд. В короткой программе мы просто должны передать дух времени, свободу, яркие образы. Каждый ищет некую свободу самовыражения. Задача ритм-танца в этом сезоне — раскачать публику, развеселить людей, которые пришли. Это один из любимейших ритм-танцев. Действительно очень удачная тематика, легко накатывать. Учу английский, он самый базовый, испанский и немного французского. Была мысль пойти выучить греческий. Это интересно, потому что ты расширяешь свои горизонты, это профилактика, ты развиваешь головной мозг. Конкуренция? Я честно могу сказать, что мы ни на кого не ориентировались, хотя знали новости про распады. Прошёл прошлый сезон, он подстегнул нас, мы посмотрели, что мы можем так, это больше для себя: мы ещё можем, мы конкурентоспособны. Поработали со специалистами, да и сейчас проанализируем, какие элементы сильные, какие слабые, от этого и будем отталкиваться при подготовке.