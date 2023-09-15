В фигурке стартует новый сезон — скоро увидим новые программы. Контрольные прокаты LIVE!

Туктамышева, Валиева и остальные наконец-то возвращаются на лёд.

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16-17 сентября в московском «Мегаспорте» стартует соревновательный сезон для фигуристов сборной России: традиционно — контрольными прокатами. В первый день спортсмены покажут новые короткие программы.

Расписание

14:00–15:05 — танцы (ритм-танец)

15:20–16:40 — женщины (короткая программа)

16:55–18:20 — пары (короткая программа)

18:35–19:55 — мужчины (короткая программа).

Состав участников

Женщины: Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Майя Хромых, Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Елизавета Туктамышева, Вероника Жилина, Ксения Синицына.

Мужчины: Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Александр Самарин, Григорий Фёдоров, Глеб Лутфуллин, Артём Ковалёв, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин, Илья Яблоков, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев.

Спортивные пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Где смотреть

Контрольные прокаты в прямом эфире бесплатно покажет сайт Первого канала, а женские короткую и произвольную программы можно будет увидеть по телевизору. Также по подписке в полном объёме доступны трансляции в онлайн-кинотеатре Okko.