Мишина и Галлямов: нам в новинку кататься под данный ритм, под новые эмоции

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о выступлении с новой короткой программой во время контрольных прокатов фигуристов сборной России.

Мишина: Мы долго ждали начало сезона, межсезонье всегда тяжёлый период, когда много работы, не видно конца и края, хочется наконец выйти и показать, что мы сделали за эти месяцы, получить удовольствие от проката.

Галлямов: Программа — Бетховен, «Ода радости». Для нас это новинка, нам в новинку кататься под данный ритм, под новые эмоции. Мы до сих пор работаем над этим. Если вспомнить, как мы выступали в Югории на мастер-классе Тамары Николаевны, то даже по нашим ощущениям чувствуется, что удалось прибавить. Допустим, был один заход, но мы его настолько раскатали, что шли вперёд музыки, делаем гораздо быстрее. Конечно, это ещё не всё, предстоит много чего усовершенствовать. Вся наша тренерская команда, мы полностью ей доверяем.

Мишина: Мы никогда не ставим задач по занятию каких-то мест, всегда ставим задачу совершенствоваться, быть лучше, чем в прошлом году, совершенствовать свои скиллы.

Галлямов: Четверные выбросы? Сезон длинный, соревнований будет больше чем достаточно. Как-никак это очень сложные элементы, которые требуют очень большой отработки. Даже трёхоборотные, для этого стабильность должна быть стопроцентная. А четверной так просто не выполнить.