Бойкова и Козловский: у Москвы по-настоящему сильная рабочая энергетика

Двукратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о смене тренерского штаба, за которым последовал переезд из Санкт-Петербурга в Москву.
Бойкова: Мы очень рады вернуться в рабочую атмосферу с соревнованиями.
Козловский: В атмосферу большого спорта. Устали от тренировок, устали катать на тренировках. Хочется катать на публику, получать усиленную эмоциональную отдачу.
Бойкова: Устали находиться в замкнутом пространстве, потому что нас видят там только тренеры и родители, которые приезжают к нам в Москву.
Козловский: Топ-3 вещи, к которым петербуржцу сложно адаптироваться? Пробки.
Бойкова: Чтобы посетить различные места красивые, в Москве надо ехать в одно место, потом в другое, в третье, а в Петербурге просто приезжаешь на Петроградку и можешь пешком обойти всё вообще. А тут туда, сюда.
Козловский: Адаптация прошла спокойно, мы приехали сюда работать и хотели получить рабочую атмосферу. Нам это удалось. У этого города по-настоящему сильная рабочая энергетика.
Фокус в работе с новым тренерским штабом? Класс исполнения элементов, изучение новых сложных аспектов. В целом хочется развиваться, прибавлять. Хочется кататься стабильно и на классе, брать уровнем мастерства. Разницу в тренерских подходах успели заметить, но дайте ещё поработать.
- 16 сентября 2023
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