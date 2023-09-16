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Макар Игнатов: планы на сезон самые грандиозные

Макар Игнатов: планы на сезон самые грандиозные
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Фигурист из Санкт-Петербурга Макар Игнатов прокомментировал выступление с короткой программой на контрольных прокатах фигуристов сборной России в Москве и рассказал о планах на сезон.

Игнатов показал программу под песню Майкла Бубле «My funny Valentine».

«Планы на сезон самые грандиозные. Хочется выигрывать, хочется побеждать. Какой спортсмен этого не хочет? Какого-то глубинного образа в программе нет, каждый может увидеть там что-то своё, любовного плана программа, о позитиве. При этом какой-то положительной энергетикой от неё веет», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Игнатов известен как первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе.

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