Андрей Мозалёв: костюм — книга, крылья ангела чёрного, в конце программы закрываю книжку

Фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление в короткой программе во время контрольных прокатов сборной России, которые проходят в московском дворце спорта «Мегаспорт».

«История падшего ангела с чёрными крыльями, изгнанного на Землю. Он ищет путь на Земле, способ существования на Земле. Кто придумал? У меня хорошая фан-группа, они помогают и в идеях, и в костюмах. Но музыку мы сами нашли. А вот идею и костюм мне помогли.

Костюм — это книга, крылья ангела чёрного, в конце программы я закрываю книжку, а следующая глава в произвольной программе. Что тут написано? Это вы уже должны догадаться. Это открытая книга. Когда я закрываю в конце короткой книжку, потом в произвольной начинается следующая глава, том второй.

Какие цели на сезон? Как обычно — побеждать. Конечно, чисто, стабильно кататься и получать удовольствие. Самое главное — это получать удовольствие от соревнований и выступлений, потому что я слышал летом от Макса Транькова, ради чего работал: ради соревнований, этих выступлений. Тренировочная рутина утомляет, а соревнования дают интересные эмоции.

Меньше ли зрителей, чем на прошлых прокатах? Нет, примерно так же. Обычно на короткую поменьше приходило, на произвольную — побольше. Не знаю, посмотрим, сколько завтра народа будет», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.