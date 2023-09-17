Роман Костомаров рассказал о проблемах с алкоголем на этапе карьеры

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров, проведший 175 дней в больнице и переживший ампутацию конечностей, стал гостем телепередачи «Секрет на миллион», где рассказал о проблемах с алкоголем на этапе карьеры.
«Фактически сразу после победы в Турине мы полетели в Швейцарию, и начались гастроли. В Олимпийской деревне немного отметили, у кого что было. Но там даже и не продается ничего из алкоголя. А вообще, как-то у меня был момент, связанный с выпивкой. Сразу после того, как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал… В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали, что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко все...
Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня. В целом по всей моей карьере у меня были выговоры постоянно. Пару раз меня даже дисквалифицировали. Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил, хотя его жена уважала меня как спортсмена. Вообще нужно всегда иметь грань и баланс выставлять. По мне гулять — так гулять задорно. Мы могли с друзьями пойти в семейных трусах девочек встречать у метро. Нарывались порой, мне нос даже как-то сломали, тепло было на улице. Но было бы холодно, все равно пошли бы. Я этого не стесняюсь, а как еще стать олимпийским чемпионом? Многие талантливые люди потеряли в спорте свое лицо из-за таких вещей, но у меня есть стержень внутри», — сказал Костомаров в эфире.
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