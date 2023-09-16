Роман Костомаров — о жизни после ампутации: без ног прожить можно, но как жить без рук?

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров, проведший 175 дней в больнице и переживший ампутацию конечностей, стал гостем телепередачи «Секрет на миллион», где поделился мыслями о жизни после случившегося.

«Очень тяжело… Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, просматриваю ролики, как мы с Оксаной ставили новый номер, и сразу слёзы накрывают… Когда видишь свои ноги и руки и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня…

Надо признать, что это теперь навсегда. Что бы ни делали, какие протезы ни ставили бы. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног ещё прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом. Я набил на руке, что смерть — это часть жизни. Я с этим и правда столкнулся, а на другой руке выбил свои инициалы. Бицуха появилась на руках, такая «операционная» бицуха», — сказал Костомаров в эфире.