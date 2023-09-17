Шанаева/Дрозд ответили на вопрос о практике содержания партнёра партнёршей

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, вместе выступающие в танцевальном дуэте, рассказали о выборе темы для произвольной программы и поделились мнением о практике содержания партнёра партнёршей.
«Мы трепетно относились к выбору темы для произвольной программы. Мы вдохновлялись картиной Врубеля «Демон сидящий». Я являюсь олицетворением Демона, но в нашей программе заложена философская мысль, что в каждом человеке есть светлое и тёмное. Так или иначе в его жизни происходит борьба — какую сторону выбрать. Я пытаюсь перетянуть девушку на свою сторону, а она пытается пробудить во мне светлую энергию», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Содержание партнёра партнёршей? Я никогда таким не занималась, и партнёра не покупала. Такое бывает, когда у кого-то нет возможности, тогда берут на обеспечение. Не каждый партнёр пойдёт на это», — сказала Шанаева.
«Это ж работа, симбиоз. При всём уважении, вы два человека, которые в равной степени вкладываются. У нас всё на голом энтузиазме», — добавил Дрозд.
- 17 сентября 2023
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