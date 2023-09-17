Крылова: вообще не известно, состоится ли пара Кагановская/Некрасов
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, тренер и хореограф Анжелика Крылова ответила на вопрос о новой паре Василиса Кагановская/Максим Некрасов.
«Про новую пару я пока ничего не могу сказать, потому что нахожусь здесь, а они пока только скатываются. Вообще не известно, состоится ли эта пара, они находятся в процессе проб. Наверное, позже будут комментарии», — передаёт слова Крыловой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, в конце августа было объявлено о распаде пары Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол по обоюдному решению партнёров. Также в это межсезонье распалась пара Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова.
Контрольные прокаты сборной России проходят в «Мегаспорте» (Москва) 16 и 17 сентября.
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