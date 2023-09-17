Муравьёва: многие не поняли, но считаю, что короткая программа — очень дерзкая

Выступающая в одиночном катании 17-летняя фигуристка Софья Муравьёва рассказала о готовности к новому сезону и прокомментировала свои произвольную и короткую программы.

«Естественно, не стопроцентная форма, далеко от лучшей. Работаем, с ещё большими силами. Настроение хорошее, хотя прокаты не очень.

Какой контент планирую? Не расскажу, секрет (смеётся). Сама пока не знаю, пока только наработки.

Произвольная программа в моём стиле, короткая — может, многие не поняли, но я старалась не бровки домиком, а наоборот, дерзкий вариант. Но все сказали, что программа лиричная, а я считаю, что я там очень дерзкая, с необычными движениями», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, 16 и 17 сентября в «Мегаспорте» в Москве проходят контрольные прокаты сборной России.