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«Хорошо, что не 8». Туктамышева иронично высказалась о 5 двойных акселях в своей ПП

«Хорошо, что не 8». Туктамышева иронично высказалась о 5 двойных акселях в своей ПП
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева иронично прокомментировала тот факт, что в рамках контрольных прокатов сборной России сделала в своей произвольной программе сразу пять двойных акселей.

«Хорошо, что не восемь (смеётся). Сделала их, чтобы программа выглядела целостной, без грубых ошибок. На прокатах главное — презентовать себя хорошо, а этапы у меня через полтора месяца, это куча времени ещё», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Камила Валиева стала серебряным призёром.

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