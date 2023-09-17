Валиева — об образе Чёрной пантеры: радуюсь, что не катаю в этом сезоне что-то лиричное

Победительница олимпиады 2022 года в командных соревнованиях, фигуристка Камила Валиева рассказала о своей новой произвольной программе, в которой она катается под саундтрек фильма «Чёрная пантера».

«Программа родилась у тренеров, Даниила Марковича и Этери Георгиевны. Я вчера рассказывала про варианты танго или ещё одной пантеры, но, как бы это странно ни звучало, мне хотелось что-то из «Чёрной пантеры». Образ взят из фильма, показано, как Чёрная пантера умирает — там нужно по фильму смотреть. В общем, Чёрная пантера — девушка-супергерой.

Образ супергероини? Поймала себя на мысли, что у меня радость, что я не катаю в этом сезоне что-то лиричное. Нужно всё-таки соответственный настрой, более мягкий, а по эмоциям он менее плавный и менее подходит для прыжков», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.